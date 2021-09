I tamponamenti frenano l'ultimo controesodo dopo le vacanze, ancora rallentamenti lungo l'autostrada A14

FERMO - File sull’autostrada dopo due tamponamenti, con un totale di sette auto coinvolte, avvenuti in un tratto dove di solito non si verificano gli incidenti, fra i caselli di Fermo-Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. In tutte tre le auto coinvolte nel primo sinistro e quattro nell’altro. Danni ai mezzi e due persone trasportate, per precauzione, al pronto soccorso dell’ospedale. Le loro condizioni non sono gravi. Gli incidenti nella mattinata di ieri lungo la carreggiata nord, con inevitabili code e rallentamenti.

Sul posto sono arrivati gli agenti della vicina polizia autostradale di Porto San Giorgio per ricostruire quanto avvenuto, i vigili del fuoco e due ambulanze, una della Croce Verde Valdaso e l’altra della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. I sanitari hanno soccorso due persone. Si tratta di un tratto dove, di solito, gli incidenti si verificano soprattutto all’altezza della galleria che si trova a poca distanza dal casello di Fermo-Porto San Giorgio.

L’autostrada, intanto, ha passato ormai indenne i periodi più difficili legati al controesodo estivo, con il traffico intenso soprattutto in direzione nord. Problemi maggiori si erano verificati soprattutto durante lo scorso weekend. Fra ieri e sabato, invece, a parte i tamponamenti il traffico è stato abbastanza scorrevole. Da verificare, ora, la tempistica per la ripresa dei lavori in programma sia per le gallerie che per i viadotti. Nel Fermano a rischio il tratto nei pressi del casello di Pedaso.

