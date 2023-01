FERMO - C’è tempo fino al prossimo 3 marzo per presentare domanda per avere un contributo se si è caregiver familiari, le persone, cioè, che assistono in maniera continuativa i familiari (nel bando sono riportate le fattispecie) che si trovino in condizione di disabilità gravissima. Il bando, pubblicato dall’Ambito sociale 19, prevede, in base ai fondi assegnati dalla Regione Marche, che possano essere concessi contributi a 39 beneficiari.

Le domande



Possono presentare domanda i caregiver familiari degli assistiti che risiedono nei comuni dell’ambito 19. L’assistito dal caregiver dovrà essere in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità gravissima entro la data di scadenza del bando e l’assistenza prestata dal caregiver dovrà essere continuativa e svolta presso l’abitazione del familiare. Questo contributo previsto dal fondo per i caregiver è alternativo ad altre forme di assistenza, tra le quali l’assegno di cura in favore di anziani non autosufficienti e i contributi per la vita indipendente, come indicato dal bando.

Le domande possono essere consegnate a mano all’ufficio protocollo del comune di Fermo, oppure con raccomandata, o ancora tramite pec. Dopo la scadenza del bando, l’ambito sociale 19 provvederà a verificare il possesso dei requisiti e quindi ad accogliere o rigettare le domande. Per quelle accolte sarà fatta una graduatoria in base al valore Isee del caregiver, e resa nota entro 30 giorni dalla scadenza del bando.



Il contributo



Il caregiver familiare otterrà un contributo di 1.200 euro, partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Come si legge nel bando, «il beneficiario collocato all’ultima posizione potrà usufruire di un contributo ridotto rispetto a quello indicato, in relazione alle effettive disponibilità residue». Il contributo potrà essere riconosciuto ad un solo caregiver familiare che assiste in maniera continuativa e, se per ciascun assistito ci fossero più caregiver a fare richiesta, il contributo sarà assegnato a chi svolge l’assistenza in maniera continuativa.



Il servizio civile



Rimanendo nelle attività svolte dall’Ambito sociale 19, il 10 febbraio scade un altro bando, di natura totalmente diversa: il servizio civile universale, per il quale è prevista la selezione di 79 giovani, tra cui 20 con Isee inferiore a 15mila euro, che verranno impiegati in 5 differenti progetti. Ad attivarli, in collaborazione con gli altri comuni dell’ambito 19, è il comune di Fermo, capofila dell’ambito. In questo caso, come reso noto dall’Ente nei giorni scorsi, il contributo è pari a circa 444 euro, per un totale di 25 ore settimanali. «Un’occasione – ha ricordato il sindaco Paolo Calcinaro – per avviare un percorso e un’esperienza di utilità per la comunità».

«Un’occasione – ha aggiunto l’assessore Mirco Giampieri – per la crescita dei giovani». Dai 18 ai 25 anni, i ragazzi potranno lavorare per i minori in situazione di disagio o esclusione sociale, per la cura e conservazione delle biblioteche, agricoltura sociale, diffusione della cultura di protezione civile, il progetto “GiovaniAttivi 2023” del comune di Macerata.