Le usiamo quotidianamente, a fiumi, a frotte. Comuni, elaborate, ricercate, antiche o moderne che siano, da pochi mesi di vita ai sospiri finali, nella nostra vita le parole sono una presenza imprescindibile. Non potremmo mai fare a meno di loro e se solo ci fermassimo un attimo a soppesarle, a valutarne nascita, origine e provenienza, scopriremmo un mondo. Perché dietro a ogni vocabolo c'è un universo di significati, una radice tutta sua e una provenienza che racconta un viaggio attraverso i secoli, la lingua e le persone, partendo da lontano e arrivando fino a noi.

C'è una parola per cui tutto questo è evidente: per la storia che ha avuto e, soprattutto, per il senso che ha, per l'idea a cui rimanda: la parola “esempio”. Dice il dizionario che la sua esistenza affonda le radici in un antico verbo latino che indica l'idea del trarre fuori. Per mezzo dell'esempio possiamo prendere come riferimento, adottare come modello, scegliere come campione da imitare (se l'esempio è buono) o da evitare (se invece è cattivo) la lezione insita in ciò che viviamo. Un meccanismo familiare, quotidiano, condensato in una parola che è una fotografia: un affresco di quello che accade nelle nostre vite ma, anche, un fermo-immagine di quella dinamica che, guardando alle spalle, Marco Marinangeli rintraccia come il filo rosso di un'infanzia in cui l'esempio dei genitori è stato tutto.



Il confronto



«Sono cresciuto con quell'idea di impegno, di solidarietà, di rispetto, di lavoro e concretezza che sono sempre stati fari per la vita della mia famiglia - spiega il consigliere regionale - solidamente con i piedi per terra, senza riti e formalità: bastava guardare il loro comportamento e apprendere, cogliendo dalle loro azioni il meglio. Mia madre Gabriella e mio padre Giuseppe sono stati gli esempi più chiari della mia vita, educatori superbi senza essere comunicatori raffinati. Con loro bastava poco, uno sguardo e non di più. Oppure qualche segnale preciso, impossibile da ignorare, come la volta in cui, rientrato a casa un po' troppo tardi da una serata che si era prolungata quasi fino a mattina, trovai la porta chiusa a chiave: rimasi fuori per non so quanto tempo e quando la aprirono, mi dissero che la loro casa non era un albergo e che c'erano regole precise da rispettare. Pena: starsene aldilà dell'uscio come feci io quella mattina, in attesa di ricevere la grazia di poter accedere di nuovo, stavolta però con in testa la lezione appresa e la consapevolezza che quelle norme andavano rispettate».

Quegli esempi sono rimasti perfettamente scolpiti. Sono piccole, grandi testimonianze di un'infanzia e una giovinezza felici, vissute quasi interamente in quella piazza Torino che «prima di essere una piazza era un punto di ritrovo per i ragazzi di quasi tutta Porto San Giorgio nord e, soprattutto, un campo di calcio, anche per uno come me che a calcio ha giocato sempre ma con scarsi risultati. Ci si ritrovava tutti lì: ragazzi di ogni età che crescevano tutti insieme, gli anziani del posto, le mamme affacciate alle finestre che, all'ora di cena, chiamavano i figli a casa e don Enrico Perfetti, il parroco fondatore della Sacra Famiglia che spesso scendeva in campo e giocava a pallone con noi, come un ragazzo tra tanti. E poi - si ferma per un secondo mentre i ricordi gli strappano una risata - c'erano Oscar, l'edicolante di piazza Torino e il mitico Adriano Botticelli dell'allora Bar dei Pini: furono due istituzioni di quella zona della città e, naturalmente, della mia infanzia e adolescenza. Per Oscar lavorai tutte le estati dalla prima alla terza media. Adriano, invece, era il gestore del bar dove mi ritrovavo sempre con i miei amici».



Il carattere



«Era - ricorda - una persona di gran cuore e forte senso di ironia, dimostrato alla grande quando, una notte dopo chiusura, con il nastro adesivo rivoluzionammo la scritta sulla tenda per trasformarla in qualcosa di un po' più piccante, per dire così: stette al gioco e ci rise su, come la volta in cui, per scherzo, infilammo in uno dei panettoni in vendita esposti in vetrina, un finto buono da centomila lire di consumazione: quando la fortunata vincitrice pretese di riscuotere il premio capì subito che dietro c'era il nostro zampino e, ancora una volta, furono risate e uno straordinario esempio di aplomb e ironia».