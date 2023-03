I cani poliziotti fiutano l'hashish, nel condominio trovata anche cocaina. Blitz antidroga a Tre Archi

FERMO - In località Tre Archi di Fermo due cani antidroga hanno “scovato” all’interno di un condominio, nel vano contatori delle utenze, 2 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi. Sempre nei pressi, invece, gli operatori con una buona intuizione hanno rinvenuto circa 30 “palline” contenenti cocaina per un peso complessivo di 7 grammi.

I cani antidroga tscovano l'hashish in un vano contatori

Durante le operazioni di polizia peraltro sono state anche ritrovati circa 30 involucri di carta dalla circonferenza di alcuni centimetri che sono poi risultati vuoti. Si tratta di un espediente utilizzato dai pusher per far “annusare” ai cani del materiale di lavorazione delle dosi, impregnato dall’odore dello stupefacente, al fine presumibile di distoglierli dai reali obiettivi. L’intero quantitativo di droga è stato sottoposto a sequestro, unitamente ad un bilancino di precisione rinvenuto durante le fasi delle operazioni.