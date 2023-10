Fermo, condizioni igieniche precarie e mancato rispetto della normativa: denunciato un allevatore di suini

FERMO Un'operazione congiunta portata avanti dai Carabinieri di Ascoli Piceno e Fermo ha permesso di denunciare, nelle scorse ore, un 62enne titolare di un allevamento di suini sanzionato per omesso aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

Il controllo

Durante il controllo, sono state inoltre rilevate criticità di natura ambientale, tra cui lo sversamento di liquami in aperta campagna, e di natura sanitaria, evidenziata dalla presenza di tre carcasse di suini in avanzato stato di decomposizione e dall'assenza di una cella frigorifera obbligatoria. Di fronte a tali violazioni, è stato richiesto l'intervento del Nucleo Carabinieri Forestale di Fermo e dell'A.S.T. Veterinaria di Fermo. Come sanzione, sono state elevate ammende per un totale di 5.000 euro.