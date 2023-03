FERMO - Violinisti da tutto il mondo a Fermo. Dal 20 al 27 maggio appuntamento con la XXX edizione del Concorso Postacchini nato in seno all’associazione Antiqua Marca Firmana: una competizione serrata in cui ragazzi e ragazze da diversi Paesi si sfideranno a colpi d’archetto. Intanto sono stati scelti i sette giudici che avranno il compito di giudicare il miglior giovane violinista dell’edizione 2023.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZASCI Oltre 400 firme per il Commissariato a Porto Sant'Elpidio: «Ormai si sono mobilitati tutti i quartieri»

I loro nomi sono sinonimo di prestigio regalando una grande opportunità al il territorio che, per dieci giorni, sarà il centro della musica internazionale. Il presidente di giuria è Rafael Gintoli, argentino: ha studiato in Olanda e a soli 16 anni iniziato a lavorare come solista nelle più importanti orchestre del Sud America e d’Europa.



Il piccolo schermo



Volto noto della tv internazionale, è stato nominato Primo Violino del Massimo di Palermo, La Fenice di Venezia, Orchestra Haydn di Bolzano e Sinfonietta Roma. In giuria, poi, c’è Anthony Berner dagli Stati Uniti d’America: laureato ad Harvard, si è esibito nei più celebri teatri americani. Quindi Eva Bindere della Lettonia, docente alla Fondazione Accademia Perosi e per 15 anni primo violino dell’Orchestra da camera Kremerata Baltica. E ancora Alessandro Cappone (Italia-Germania), membro della Filarmonica di Berlino, in tournée in tutto il mondo da quando aveva 22 anni, e Luca Falasca, diplomato al Conservatorio Cherubini e insignito di numerosi riconoscimenti in tutta Italia: dal 1989 è anche titolare della cattedra di Violino presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali Verdi a Ravenna.

Dalla Cina, arriva poi Kun Hu: bambino prodigio di una famiglia di musicisti, iniziò a studiare violino a 6 anni tenendo i primi concerti a 13. Infine, settimo membro di giuria, è Yuri Zhislin: dalla Russia, ha studiato al Royal College di Londra e si è esibito in 60 Paesi in tutto il mondo. Oggi è docente di violino e viola al Royal College di Londra e tiene Masterclasses in mezzo mondo.