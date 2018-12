Jovanotti annuncia le date del nuovo tour, concerto anche a Lido di Fermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Jovanotti in concerto il 3 agosto a Lido di Fermo. Non è uno scherzo ma una tappa del tour dell'estate 2019 che i chiama "Jova Beach Party". Un tour che si svolgerà nelle spiagge e che porterà l'amatissimo artista anche nelle Marche.Tutti i dettagli del grande evento saranno svelati alle 12, in diretta Facebook sia sulla pagina di Jovanotti che sulla pagina del Comune di Fermo.