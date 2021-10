Comune e Legambiente, mobilitazione a Santa Petronilla. Un team per coprire tutti i quartieri. Lotta al degrado, patto con i volontari

FERMO - Aumentare la coscienza civica e sensibilizzare tutti sul rispetto dell’ambiente: questo il senso dell’iniziativa “Puliamo il mondo” svoltasi a Santa Petronilla. Tanti i cittadini e volontari che hanno partecipato: pettorina gialla con la scritta “Stiamo lavorando per noi”, e un mappamondo disegnato, guanti alle mani, ovviamente mascherina, sacchi per l’immondizia e molta buona volontà.

Dimostrando anche che nonostante il meteo poco benevolo, i segni e la voglia di fare per l’ambiente da parte dei presenti erano più importanti. Tanti i rifiuti abbandonati raccolti, come tubi, mascherine, plastica, vecchi cassetti e tanto altro, ma il senso dell’iniziativa «era quella di sensibilizzare al rispetto del proprio territorio» dice l’assessore all’Ambiente Alessandro Ciarrocchi. Un progetto che il Comune di Fermo porta avanti con la collaborazione di Legambiente circolo Terramare di Fermo, e che nei prossimi mesi sarà seguito dai consiglieri comunali Nicola Pascucci, Giulio Cesare Pascali e Massimo Tramannoni.

I consiglieri erano presenti a Santa Petronilla, la cui iniziativa ha visto la collaborazione della contrada Fiorenza, del locale centro sociale e, ovviamente, anche della Fermo Asite. Una giornata riuscita, osserva Ciarrocchi: «Molto partecipata nonostante le condizioni climatiche avverse. Devo ringraziare tanto Legambiente quanto i consiglieri, senza di loro non si potrebbe portare avanti il progetto». Per i tre consiglieri è Nicola Pascucci che annuncia come questa sia stata «la prima di una lunga serie di iniziative nei vari quartieri cittadini, a dimostrazione del coinvolgimento dell’intera cittadinanza a questo progetto che proseguirà con un’altra iniziativa analoga prima della fine dell’anno, e dal 2022 una al mese in ogni quartiere della città».

Una nuova giornata di sensibilizzazione ambientale dopo quelle svoltesi nei mesi scorsi, in collaborazione con Plastic Free, che aveva visto la raccolta delle plastiche a Marina Palmense lo scorso mese di settembre e prima ancora, da marzo a prima dell’estate, ancora a Marina Palmense, Lido di Fermo-San Tommaso, Lido Tre Archi. Il referente A Santa Petronilla c’era anche il referente fermano di Plastic Free Alessandro Sabbatini ed erano presenti i consiglieri Gionata Borraccini, Luigi Acito, Cristian Falzolgher, Lorenzo Giacobbi. Ancora Luigi Volpi (priore di contrada Fiorenza), Simona Raffaelli di Legambiente e l’assessore Alberto Scarfini, che è originario proprio di Santa Petronilla: «Azioni come questa rappresentano segnali importanti per le future generazioni», dice.

