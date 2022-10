FERMO - Chiusure delle attività per le bollette pazze, crescono le segnalazioni. Si va dai ristoranti che si prendono una pausa fino alla prossima primavera (e questo avviene soprattutto sulla costa dove il giro turistico riprende a Pasqua) a bar e gelaterie che allungano le ferie o prendono pause più corpose rispetto al solito. Fra queste attività figura anche la storica gelateria di piazza del Popolo “La Veneta”, a due passi da Palazzo dei Priori, in uno degli angoli più suggestivi di tutta la provincia. Il titolare Massimiliano De Santis ha annunciato l’intenzione di riaprire a Natale con un cartello affisso sulla vetrata all’ingresso del locale. Sul foglietto scritto a penna e ben evidente a chi passa fra piazza del Popolo e corso Cefaolonia c’è scritto: «Chiusura tecnica causa bollette, si riapre fiduciosi a Natale». Il commerciante ha spiegato che «la corrente costa il triplo rispetto a un anno fa. La nostra attività si basa prevalentemente sull’uso della corrente, a prescindere dal fatto che i nostri prodotti si vendano o meno». La sua decisione di sospendere l’attività ha subito fatto il giro della città, facendo capolino anche sui social.



Il confronto



C’è chi ha ricordato polemicamente che nel frattempo il governo italiano continua a mandare armi all’Ucraina e appoggiare le sanzioni alla Russia mentre qui la vita si fa sempre più dura. Servirebbero più sostegni a chi traina l’economia e dà lavoro alle famiglie. La scelta del gelataio, da anni un punto di riferimento per i fermani ma anche per i numerosi turisti che visitano il capoluogo, è stata anche concordata con il commercialista. Fatti due conti si è capito che, a questo punto e considerato che ci si avvia verso un periodo solitamente morto, sarebbe stato meglio chiudere del tutto, riprendendo a pieno regime l’attività a dicembre. In quel periodo il centro di Fermo, ormai da anni grazie alla pista di ghiaccio e alle altre iniziative, è fra le mete più gettonate. Non resta che incrociare le dita.