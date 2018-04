La lite degenera subito, notte di sangue Volano coltellate, due trans all'ospedale

FERMO - Si sono accoltelalti in strada in piena notte. Protagonisti due trans finiti entrambi all'ospedale, uno con una con ferite da arma da taglio alla mano e all’addome, l’altra con ferite al volto. E' successo in via Nenni a Lido Tre Archi. Erano le tre quando tra i due trans è nata una discussione subito degenerata. In pochi attimi sono passati alle vie di fatto, un duello a colpi di coltelli.



L'allarme è scattato subito e sul posto sono arrivate alcune ambulanze che hanno prestato le prime cure ai due feriti, entrambi sanguinanti. Poi il trasporto al pronto soccorso dove sono stati presi in cura dai sanitari del Murri. Le loro condizioni non sono gravi ma per uno dei due la prognosi non è stata ancora sciolta. Sul posto anche i carabinieri di Fermo che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.

Sabato 14 Aprile 2018, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2018 12:13