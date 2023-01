​Codice rosso e ripetuti maltrattamenti sulle donne: è allarme nel fermano. Fioccano denunce e provvedimenti

FERMO - Nei giorni scorsi, a Petritoli, i carabinieri hanno identificato e denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 30 enne compagno di una donna che aveva trovato il coraggio per sporgere denuncia. L’uomo, già da alcuni mesi, per futili motivi di gelosia, aveva sottoposto la donna a reiterati comportamenti aggressivi e molesti, sfociati, da ultimo, in un litigio molto duro.

Diversi casi analoghi

Sempre a Petritoli, un altro caso di maltrattamenti che ha portato alla denuncia di un uomo di origini straniere per reiterate condotte aggressive. Maltrattamenti in famiglia anche a Montegranaro dove i militari sono intervenuti denunciando per il reato di maltrattamenti in famiglia e porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere un uomo che già da diversi anni aveva sottoposto la compagna (i cui familiari hanno poi provveduto ad aiutarla a sporgere denuncia) a maltrattamenti fisici e psicologici riconducibili anche qui a gelosia. C'è stata anche una minaccia di morte alla donna con tanto di coltello a serramanico ma fortunatamente l’uomo è stato bloccato e disarmato da alcuni vicini.

A Fermo, infine, i Carabinieri hanno denunciato un altro uomo che da diversi anni avrebbe usato comportamenti molesti nei confronti della consorte scaturiti poi in un’aggressione fisica.