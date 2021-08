Cna, torna il Premio Cambiamenti: un'edizione dedicata alle startup innovative

FERMO - «Il coraggio e l’audacia di chi oggi avvia un’attività, vanno riconosciuti e, se possibile, premiati. Nuova edizione per il Premio Cambiamenti di Cna, iniziativa che ha l’obiettivo di riconoscere il merito delle imprese, incoraggiando, dando visibilità e offrendo concrete possibilità di formazione e di supporto alle candidate che ne prenderanno parte». Così Leonardo Stortoni, Presidente dei Giovani Imprenditori della Cna di Fermo, presenta la quinta edizione del premio al pensiero innovativo delle imprese italiane.



«Il Premio è rivolto a imprese di persone o di capitali in fase di startup, costituite dopo il 1° gennaio 2017 e che non superino ad oggi 50 dipendenti. Cambiamenti – prosegue Stortoni - è dedicato alle neo-imprese con sede in Italia, che hanno saputo innovare prodotti e processi, attraverso la loro attività quotidiana. Ci rivolgiamo a chi ha avuto la capacità di introdurre un cambiamento nel proprio settore, nel territorio o nella comunità in cui opera o vive».

Aggiunge il direttore generale Alessandro Migliore: «Grazie a questa iniziativa sono state numerose le startup del nostro territorio e delle Marche che si sono fatte conoscere a livello nazionale. Con la presenza di partner autorevoli, Cna ha puntato un faro sulle neo imprese, generando grande attenzione, con la convinzione che idee e persone siano la migliore delle risorse del nostro Paese».



Iscrizioni aperte sul portale premiocambiamenti.it fino al 15 settembre 2021: per partecipare i candidati devono raccontare la propria attività, seguendo le modalità indicate nell’apposito form. In palio 20 mila euro per la startup vincitrice, 5 mila alla seconda e alla terza.



Per dare il migliore supporto possibile ai candidati il prossimo 9 settembre alle 17 si terrà un webinar in cui si parlerà del premio e le sue novità, le curiosità per essere aggiornati e presentare la candidatura nel modo più rispondente alle aspettative della giuria».

