La polizia provinciale abbatte cento cinghiali Mobilitato il personale

FERMO - Si sta concludendo il periodo che ha visto il personale della polizia provinciale impegnato in maniera costante nell’attuazione del piano di controllo al cinghiale.Le attività di individuazione e abbattimento hanno riguardato il territorio più urbanizzato della provincia, dalla costa fino alle zone medio collinari, dove la densità del selvatico dovrebbe essere pari a 0 per Kmq. Le frequenti segnalazioni di danni alle colture e il verificarsi di incidenti stradali con animali selvatici, hanno indotto la Provincia di Fermo, pur con ridotto personale, a privilegiare temporaneamente le operazioni di controllo rispetto alle altre attività di polizia. Le operazioni, iniziate a novembre, sono terminate in questi giorni e hanno interessato quella parte del territorio dove l’esercizio della caccia non è consentito. Sono state effettuate complessivamente 30 battute durante le quali sono stati abbattuti 100 cinghiali. Quello raggiunto è un risultato particolarmente importante se si considera che gli animali, a seguito della riproduzione, sarebbero aumentati fino a toccare una consistenza pari a 264 capi.La presidente della Provincia di Fermo, Moira Canigola, ringrazia, oltre al personale provinciale, le associazioni agricole e tutti gli operatori che hanno partecipato agli interventi rendendo possibile il raggiungimento di risultati che appaiono ancora più lusinghieri se confrontati con quelli conseguiti negli anni precedenti.