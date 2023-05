FERMO - Tragedia ieri mattina in città dove un giovane è precipitato da un balcone ed è morto dopo il violento impatto con il suolo. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato un famigliare della stessa vittima intorno alle 7.45 di ieri mattina quando la città, nel giorno di festa, era ancora semivuota. Subito sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso. A mobilitare la macchina di soccorsi è stata la centrale operativa del 118 alla quale è stato girato l’allarme.

I particolari



L’episodio è avvenuto in un palazzo all’ingresso della città e l’allerta è stata girata ai militi della Croce Verde. Per quanto riguarda invece le indagini per ricostruire quanto accaduto è arrivata una Volante inviata dalla Questura. Gli agenti hanno provveduto a raccogliere le prime testimonianze, in primis da parte della famiglia, anche se nessuno ha assistito a quanto avvenuto e quindi si può solo ipotizzare la dinamica dei fatti.

I militi della Croce Verde hanno invece attivato la procedura per tentare in extremis di rianimare la vittima, ma i traumi riportati con l’urto erano troppo gravi. In particolare il giovane è volato da un’altezza di cerca 6 metri. Il caso, come da prassi in episodi del genere, è stato anche segnalato in Procura che ha avviato un’inchiesta.