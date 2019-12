Chiusure notturne del tratto P.S. Elpidio-Porto San Giorgio sull'A14: ecco quando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Promemoria per gli automobilisti. Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di manutenzione agli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura.Sarà chiuso il tratto compreso tra Porto Sant'Elpidio e Fermo, verso Pescara/Bari, dalle 22 di lunedì 9 alle 6 di martedì 10 dicembre.In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Porto Sant'Elpidio, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica con riento sulla A14, alla stazione autostradale di Fermo, per proseguire in direzione di Pescara/Bari;Sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Fermo e Porto Sant'Elpidio, verso Ancona/Bologna, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 dicembre.In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fermo, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Porto Sant'Elpidio, per proseguire in direzione di Ancona/Bologna.