Disagi senza sosta. Anche ieri 6 km di coda sull'autostrada A14: ecco fino a quando resterà il cantiere

FERMO - Nuovo weekend e nuovo venerdì pomeriggio di traffico intenso, con la coda che, da Porto San Giorgio a Grottammare, ieri pomeriggio, ha raggiunto anche i sei chilometri di lunghezza, sempre a causa dei lavori. Traffico intenso sin dal mattino, pure tra Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, nel tratto che comprende il cantiere per la ricostruzione del cavalcavia demolito l’anno scorso in seguito alle conseguenze di un incidente stradale.



E I sacrifici per gli automobilisti dureranno fino al 30 giugno, data in cui la società Autostrade terminerà, ripristinando la regolare circolazione. A questo proposito, il cantiere per la ricostruzione del cavalcavia n.193, prevede una deviazione di carreggiata nel tratto compreso tra Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, in direzione Ancona (tra il km 279+100 e 276+800), che dovrebbe terminare il 13 giugno. La società Autostrade, precisa, che in caso di necessità si possono aprire due corsie nella direzione a flusso prevalente. Quanto al lavoro di ricostruzione in sè, al momento, il comune di Porto San Giorgio non ha notizia di ritardi, per cui tutto dovrebbe terminare entro la fine di giugno. Dal canto suo l’ente ha da poco concesso tutte le autorizzazioni richieste, ovvero le deroghe al regolamento sui rumori, per permettere ad Aspi di eseguire il montaggio in cinque notti.

Per un altro cantiere, quello della galleria di Pedaso, che prevede uno scambio di carreggiata nord tra Pedaso e Grottammare in direzione Ancona, il cantiere (tra il chilometro 287+750 e 289+700) sarà tolto, entro il 30 giugno. Stesso termine per l’altro lato, con lo scambio di carreggiata sud per via dei cantieri, con i quali si sta intervenendo nelle gallerie tra Pedaso e Grottammare (tra il chilometro 294+700 e 301+400). Per agevolare gli automobilisti che si devono mettere in viaggio, già da diversi giorni è attivo un servizio speciale di previsioni ad hoc del traffico.



Un nuovo servizio di infotraffico e previsioni di viabilità sulla A14, nel tratto tra Porto sant’Elpidio e Pescara nord, su cui insistono gli interventi che si stanno svolgendo 24h su 24, 7 giorni su 7. Un po’ lo stesso bollettino, fatto con i colori dei semafori, che l’autostrada è solita utilizzare durante le vacanze estive, aggiornato, in questo caso ogni giovedì. Le code di ieri erano state previste con il bollino rosso verso sud. Le fasce maggiormente a rischio, con bollino giallo sono le prime ore del mattino e quelle del pomeriggio dalle 16 alle 19, in entrambe le direzioni. Da segnalare tempi di percorrenza previsti molto superiori per chi transiterà nel pomeriggio di lunedì 24 in direzione nord.

Previsioni, ovviamente, valide salvo eventi imprevedibili come ad esempio eventuali incidenti stradali. Per questo Aspi ricorda che «sono già 77 i milioni complessivamente spesi per agevolazioni tariffarie a favore dell’utenza», quella che si trova a patire disagi per la cantierizzazione, di cui fanno parte anche i tratti dell’A14 che insistono nel Fermano e nell’Ascolano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA