Chiedono soldi per i terremotati, il parroco avverte: «E' una truffa»

FERMO - Chiedono soldi per le famiglie terremotate ma è una truffa. Alcune persone in giro per il centro storico di Fermo si spacciano per rappresentanti della parrocchia di San Domenico, e chiedono soldi a favore delle famiglie terremotate. La notizia è arrivata subito al parroco don Michele Rogante che ha lanciato un messaggio ai parrocchiani: «Fate molta attenzione, noi non abbiamo autorizzato raccolte di fondi e nessun è autorizzato a chiedere soldi a nome nostro». Il parroco ha voluto mettere in guardia i fedeli da questi truffatori che bussano alle porte per chiedere soldi a favore dei terremotati.