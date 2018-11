Assalto allo chalet-ristorante Due banditi sfondano la vetrata a colpi di piastrelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Assalto nella notte allo chalet ristorante Paradise beach di Daniela Borri a Lido di Fermo. Due i banditi in azione. Il colpo intorno alle 5.30.I due hanno provato ad entrare dalla porta sul lato est ma, non riuscendo a forzarla, l'hanno distrutta utilizzando delle piastrelle. Il rumore ha richiamato un passante che ha urlato e messo in fuga i due ladri.Nel bilancio dei danni va conteggiata anche la videosorveglianza esterna che è stata distrutta.