Pagella d’Oro, grande festa in teatro: omaggio alla Giornata del risparmio

FERMO - Cerimonia oggi alle 10 al Teatro dell’Aquila di Fermo che ospiterà la 59a edizione della Pagella d’Oro, ambito riconoscimento organizzato dalla Carifermo Spa con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. L’ingegnere Oronzo Mauro porterà una testimonianza su “Dialoghi per gli innovatori del futuro”.



I presidenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo Giorgio Girotti Pucci e della Carifermo Spa Amedeo Grilli daranno il benvenuto ai 112 studenti provenienti dalle scuole di 40 Comuni delle province di Fermo, Ascoli, Macerata, Ancona e Teramo, dove la banca è presente con sue filiali. Gli studenti, accompagnati dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti, saranno chiamati sul palco dove ritireranno il premio. Gli studenti, segnalati dagli organi scolastici come migliori per “profitto, capacità e impegno”, riceveranno una somma in danaro messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio e alcune pubblicazioni e cd editi dalla Carifermo Spa.

Molti sono i ragazzi che hanno terminato il ciclo di studi superiore e che oggi si trovano all’estero per un’esperienza in Erasmus. La Pagella d’Oro è stata ideata il 31 ottobre del 1962 dall’istituto per celebrare la Giornata del risparmio, iniziativa organizzata annualmente dall’Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa - nata nell’ottobre 1924 in occasione del 1° Congresso internazionale del risparmio.



In un momento particolare come quello che stiamo vivendo il risparmio assume un significato particolare che va valorizzato sottolineando la sua importanza anche alle giovani generazioni Sui canali social Facebook e Instagram “Carifermo Spa” è possibile postare foto e commenti sulla cerimonia dando a tutti la possibilità di condividere emozioni e curiosità. I nomi dei premiati sono qui sotto e pubblicati anche sul sito www.carifermo.it.

