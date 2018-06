Centra il "cinque" al Superenalotto e vince novemila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Jackpot del SuperEnalotto solo sfiorato, ma c'è comunque il premio di consolazione da novemila euro con un "5 "per un giocatore di Magliano di Tenna, in provincia di Fermo: la schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria di via San Filippo 43.Il jackpot, nel frattempo, vola a 44,3 milioni di euro: l’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre nelle Marche il "6" è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto 2000.