La Cavalcata dell'Assunta entra nel vivo, ma con il Green pass e la piazza a numero chiuso

FERMO - La Cavalcata dell’Assunta entra nel vivo. Ieri, l’ultimo giorno di Hostarie, coi piatti delle nove contrade (Campiglione non ha partecipato) serviti tra piazza del Popolo, piazzale Azzolino e largo Calzecchi Onesti.

Le novità riguardano la Tratta dei Barberi di domani e la sfilata di sabato sera L’abbinamento tra cavalli e contrade (ore 21.30), da piazza del Popolo, si sposta in viale Vittorio Veneto, 199 i posti sulle tribune. Per entrare serve il Green pass o il tampone negativo.

La sfilata del 14 sarà aperta, alle 20.15, da un concerto di campane. Prima il duomo, poi San Domenico, poi Santa Lucia. Da dove partirà il corteo in costume del quindicesimo secolo, aperto dal capitano della rocca. Davanti, distanziati, sfileranno i popolani. Circa 700 i figuranti, poco più della metà del solito. Alle 20.30 i priori usciranno dal palazzo di piazza, con musici e alfieri al seguito. Passando per corso Cefalonia, si uniranno al corteo. Una voce narrante presenterà i personaggi. Ricerca storica, compostezza, stile ed eleganza, le stelle polari. Assessori e consiglieri comunali vestiranno i panni di consoli, mercanti, banchieri, giudici, letterati, massari e “regolatori”: la corte del podestà. In piazza del Popolo, si uniranno il rettore e qualche docente della Politecnica delle Marche. Forse ci saranno anche alcuni studenti universitari: la “Militia aurata”.

Il 14 sera, il Green pass non serve. Quattrocento gli spettatori ammessi, compresi i clienti dei locali. Li conterà un contapersone all’entrata di piazza. Chi resta fuori potrà mettersi lungo via Mazzini. Niente mercatini né accampamento medievale al Girfalco. Dal palazzo comunale, priori e podestà si affacceranno per annunciare l’ordine di gara del giorno dopo. Che si aprirà alle 11.30 con la messa pontificale al duomo. Prima della benedizione, il palio dell’anno scorso, «l’unico mai assegnato nella storia della Cavalcata», sarà donato all’Assunta. Alle 15, da piazza, il corteo arriverà in viale Vittorio Veneto. Alle 17 partiranno le gare: due batterie più la finale. Mille i posti sulle gradinate. Si entra solo muniti di Green pass o tampone negativo. I biglietti si comprano in piazza, al piano terra di palazzo dei Priori. Il 21 agosto, alle 16.50, la Cavalcata sarà trasmessa su Rai 3. Il 15, prima del pontificale, ci sarà un collegamento in diretta con la trasmissione di Rai 1 “A Sua immagine”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA