Il catamarano disalbera: â€‹due diportisti salvati dalla Capitaneria

FERMO – Hanno disalberato e si sono trovati in balia delle onde davanti a Lido di Fermo: salvati da una motovedetta di Porto San Giorgio.L’allarme era arrivato alla capitaneria di San Benedetto: il catamarano aveva disalberato ed i due diportisti non erano più in grado di rientrare in porto. Immediato il soccorso, i due diportisti sono stati portati al porto in buone condizioni di salute.