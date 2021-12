Il Comune ci ripensa ancora, per la Casina delle Rose torna in ballo l'ipotesi della vendita

FERMO - Novità per la Casina delle Rose: torna in ballo l’ipotesi di vendita. Con un atto, nei giorni scorsi, infatti, il Comune ha revocato quello con il quale aveva avviato la procedura di assegnazione dei servizi di progettazione della rifunzionalizzazione dell’ex hotel che si trova al Girfalco.



La Giunta ha infatti deciso di tornare a vendere la Casina delle Rose e, tra gli obiettivi da perseguire nel breve-medio periodo, così come inseriti nella programmazione, vi è quello della valorizzazione dell’immobile. «Abbiamo riflettuto – spiega il sindaco Paolo Calcinaro – e abbiamo concluso che si poteva percorrere ancora questa strada, esplorando ulteriormente, i margini ci sono. Vediamo dunque se ci sono soggetti interessati». L’intenzione di vendere la Casina delle Rose era caduta quando, nell’estate del 2020, il decreto rilancio aveva consentito di rinegoziare mutui e pensare a un intervento di riqualificazione, o manutenzione straordinaria, che ammontava a 2 milioni di euro. «Con questi 2 milioni – spiega Calcinaro – si poteva fare una rifunzionalizzazione che però non avrebbe portato la struttura ad avere l’eccellenza che merita». Anche in un’ottica di ricettività, visto che il turismo sta crescendo. «La pandemia – prosegue il sindaco – non durerà in eterno. E quest’anno si è visto che, appena il virus si eclissa, Fermo sa farsi trovare pronta. Dalla scorsa estate e fino a ora l’ipotesi era quella di farne uno studentato che accogliesse i ragazzi durante l’inverno. E nei mesi di luglio e agosto una struttura che ospitasse turisti. Con un unico gestore che si occupasse di entrambe le tipologie di utilizzo. Quindi l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato dalla giunta Calcinaro 1, nel settembre dello scorso anno, e ancora l’avvio, alla fine di novembre, sempre 2020, della procedura di gara per l’assegnazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza relativi alla manutenzione della Casina delle Rose, con i servizi assegnati a un raggruppamento temporaneo di imprese.

Fino all’atto dei giorni scorsi con cui si revoca l’altro di approvazione dell’avvio della procedura di gara, si revocano gli atti conseguenti. In attesa di vedere chi sia interessato all’acquisto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA