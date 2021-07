Giletti e Cardinali, una mattinata in spiaggia. Con il giornalista tv si parla anche del presidente Mattarella

FERMO - Massimo Giletti e Mauro Cardinali, due ore insieme ieri mattina tra i pullman e la spiaggia. Dopo una cena elegante giovedì sera al ristorante Stella Adriatica, sul lungomare Gramsci a Porto San Giorgio, una mattinata in spiaggia a Casabianca di Fermo e l’incontro con l’imprenditore fermano che ha avuto tanto da raccontargli. I due si sono capiti all’istante e hanno parlato di tutto. Del padre del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che Cardinali ha conosciuto quando aveva vent’anni, alla signora Elvira Pietracci Cardinali, la mamma che a 18 anni fu la prima donna autista di linea in Italia.

Storie di vita prima che il giornalista prendesse la strada per Castelraimondo, dove ieri sera era ospite d'eccezione al Gran Galà delle eccellenze in vetrina. «Abbiamo toccato vari argomenti e lui è preparatissimo, d’altronde fa il giornalista» dice Cardinali e aggiunge «in spiaggia ha detto che gli sembrava di essere in paradiso e gli abbiamo portato un po’ di frutta, poi, in ufficio, abbiamo parlato due ore».

Le brutte cose sono passate in seconda, la tentata rapina di sabato scorso al suo dipendente e quella da lui subita nel 2012 ma «se Giletti vuole fare un servizio d’inchiesta lo fa» ride l'imprenditore, instancabile lavoratore che col sorriso contagia pure il giornalista che pare sia pronto a tornare in onda prima del previsto, con uno speciale di Non è l’Arena il 3 agosto in prima serata. Puntata che confermerebbe la permanenza di Giletti sulla rete di Urbano Cairo mentre si era parlato di un ritorno in Rai.

