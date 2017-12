Scontro davanti al Royal tre pesone finiscono al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Scontro tra due auto a Casabianca di Fermo, davanti all’Hotel Royal. Coinvolti un'Audi guidata da una donna e una Golf con a bordo un anziano. I due conducenti e la figlia della donna, di circa 16 anni, sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti, ma per fortuna non destano preoccupazioni. Sul posto vigili urbani e i pompieri per la messa in sicurezza delle auto oltre alla Croce Verde di Porto Sant’Elpidio.