Abitazione sfitta occupata abusivamente da tre stranieri Sul posto i carabinieri

FERMO - Ancora un’occupazione abusiva a Lido Tre Archi di Fermo. Si è scoperto che tre uomini di colore vivevano illecitamente in un appartamento di via Palmiro Togliatti. I proprietari dell’abitazione, la seconda casa per le vacanze di una famiglia reatina, hanno provato ad entrare nella loro casa e non riuscivano, così hanno scoperto che i locali erano stati invasi. Tre nordafricani erano stati visti dai vicini mentre entravano e uscivano da quell’abitazione in più occasioni ma nessuno immaginava dell’invasione e nessuno ha ritenuto di interessarsene.Venerdì sera è arrivata al comando dei carabinieri di Fermo la segnalazione e i militari dell’Arma sono intervenuti alle 20.30 constatando l’occupazione. Il proprietario dell’appartamento non riusciva ad aprire la porta e in casa c’era la luce accesa. Per questo ha segnalato al 112. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per aprire il portone d’ingresso. I pompieri sono stati impegnati un paio di ore fino alle 21.30. Sono dovuti salire con l’autoscala fino al terzo piano. Quando le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco hanno fatto irruzione nel locale, dei tre individui non c’era alcuna traccia. Sul posto, oltre alla pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Fermo c’era anche il Nucleo radiomobile. Nell’appartamento sono stati trovati chiari segnali dell’occupazione. In particolare buste piene di indumenti. La finestra era stata forzata lateralmente per entrare in casa. I tre erano saliti dal balcone introducendosi da una scala secondaria. Dopo il ritrovamento dei tre fucili da caccia e altro materiale di chiara provenienza illecita nel casolare abbandonato alla rotatoria di via Pietro Nenni, questa nuova invasione indica che il problema delle occupazioni abusive è oramai dilagante, in particolare a Lido Tre Archi. I proprietari della casa hanno sporto denuncia contro ignoti.