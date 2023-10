FERMO - Aiutare le famiglie in difficoltà con i pagamenti delle bollette e sensibilizzare e formare le persone per avere un utilizzo più consapevole di queste risorse. Tradotto: come risparmiare e, se l’aiuto economico è rivolto solo a 100 famiglie residenti nel Comune di Fermo, per la parte formativa e di consigli il progetto si rivolge anche agli altri cittadini degli altri Comuni del Fermano che fanno riferimento all’Ambito XIX. “Energia a Fermo – insieme per contrastare la povertà energetica”, questo il titolo dato al progetto, vede coinvolti i Servizi sociali di Fermo, con l’assessore Mirco Giampieri e Carlo Giarritta, la Caritas Diocesana, l’Energean (ex Edison), Banco dell’Energia.

L’idea



«Ci sarà – spiega il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro – un aiuto alle famiglie che ne hanno bisogno per far fronte alle bollette, ma non solo questo, perché con questo progetto si creerà consapevolezza per le utenze domestiche. Del resto noi enti già abbiamo fatto questa riflessione, cercando margini per massimizzare i consumi, che abbiamo cercato di dimezzare. È importante trasmettere insegnamenti alla cittadinanza. Questo che abbiamo creato è un circuito, un’alleanza che per noi è motivo di orgoglio». Non è certo la prima iniziativa che vede il Comune impegnato nel sociale e questo lo ricorda anche l’assessore Giampieri. «Saranno circa cento – specifica - le famiglie che potranno beneficiare dell’aiuto economico. Puntiamo molto anche al resto del progetto e per la sensibilizzazione abbiamo pensato di partire dalle scuole, i bambini possono imparare da subito un comportamento più corretto e consapevole».

A spiegare in concreto l’aiuto è Giarritta: «Per quanto riguarda il supporto diretto alle famiglie pagheremo le utenze di luce e gas, di qualsiasi gestore, anche eventuali costi di volture o subentri o caparre di allacci in caso di giovani coppie. I fondi sono 45mila euro che riporteremo anche nel 2024. Per quanto riguarda le attività di formazione, agli operatori e ai tutor, saranno fatte dal Banco dell’Energia». Formazione ai dipendenti comunali, ai tutor, ai volontari della Caritas, con cui il Comune si sente quotidianamente per le problematiche legate al sociale. «La Caritas di Fermo – commenta la coordinatrice Barbara Moschettoni – è vicina alle famiglie, ma la parola d’ordine che guida il nostro operato è dignità: il nostro aiuto non è tanto volto all’assistenzialismo, quanto piuttosto alla ripartenza, che può essere anche quello di aiutare a capire come gestire le bollette».



Il territorio



E a questa seconda parte del progetto, si diceva, potranno prendere parte anche i cittadini del Fermano, dell’Ambito XIX. Marcella Semenza è la responsabile della sostenibilità e responsabilità sociale di Energean che finanzia il progetto, e dice: «Il mio lavoro è proprio quello di ascoltare le esigenze del territorio e per l’azienda, fare sostenibilità, è anche fare rete tra le organizzazioni. Ho osservato e visto quello che serviva al territorio e sono arrivata al Banco dell’Energia. Vogliamo renderci utili e contribuire al cambiamento».

Il Banco dell’Energia è una fondazione nata nel 2016 quando ancora non si parlava di povertà energetica. «C’è il problema energetico – osserva la responsabile della Fondazione Silvia Pedrotti – ma abbiamo anche visto che quando c’era la dad c’era anche chi non poteva avere dispositivi per le lezioni o non riusciva a pagare le bollette. Ecco questo progetto, il primo nelle Marche, è per sostenere chi non riesce a pagare le bollette. E vorremmo arrivare a parlare non di povertà energetica, ma di giustizia energetica: significherebbe che tutti potrebbero accedere alle risorse energetiche».