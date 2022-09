FERMO - L’uso eccessivo di alcolici fa strage di patenti anche in questo scorcio finale di stagione estiva. Ben tre, infatti, gli automobilisti sanzionati dai carabinieri di Porto San Giorgio e Fermo, negli ultimi giorni, perché sorpresi dalle pattuglie in stato di alterazione psicofisica.

Dal periodo di Ferragosto, i militari della compagnia di Fermo hanno intensificato i controlli nelle strade della quinta provincia marchigiana ed i servizi ininterrotti hanno portato a fermare centinaia di veicoli e verificarne le condizioni al volante. Gli ultimi casi in ordine di tempo sono quelli di due automobilisti fermati dai carabinieri sangiorgesi, si tratta di un 55enne del posto e di un 47enne di origini pugliesi.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Auto fuori strada: conducente ubriaco



Gli accertamenti



Entrambi sono risultati positivi all’alcol test con un tasso alcolemico di poco superiore al doppio consentito dalla normativa. Per entrambi, come previsto dal Codice della strada, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica e la segnalazione alla prefettura di Fermo. Il conducente pugliese è anche rimasto a piedi, perché gli uomini dell’Arma, oltre a multarlo, hanno proceduto al sequestro amministrativo dell’auto, risultata priva di assicurazione.



L’origine



Lo stesso è capitato ad un 22enne di origine ucraina, sanzionato dai carabinieri di Fermo. Il giovane era in stato di grave alterazione quando sono sopraggiunte le forze dell’ordine per i rilievi di un incidente stradale nel centro del capoluogo. L’automobilista era finito fuori strada da solo e all’atto dell’accertamento, il suo tasso di alcol nel sangue era addirittura 5 volte superiore al limite di legge. Insieme alla multa, si è sequestrata la vettura, dato che oltre all’ubriachezza, il ragazzo non aveva neanche la patente di guida, che non aveva mai conseguito. Anche per lui, quindi, denuncia penale in Procura e segnalazione in Prefettura per gli aspetti di natura amministrativa.