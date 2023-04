Fermo, litiga con il titolare del bar e spara con il fucile da caccia contro la saracinesca del locale

FERMO - Litiga con il titolare di un bar e spara con il fucile da caccia contro la sracinesca del locale. È successo a Fermo dove i carabinieri hanno denunciato per danneggiamento - accensioni ed esplosioni pericolose e porto abusivo di armi un 32enne del posto gia noto.

I carabinieri lo hanno identificato ed in casa gli hanno trovato un fucile da caccia calibro 16 marca Beretta, con 27 munizioni dello stesso calibro, nonché un bossolo calibro 50 da artiglieria contraerea, già esploso. Il 32enne avrebbe esploso due colpi (a pallini) contro la saracinesca del locale, dopo che aveva avuto alcuni screzi con il titolare alcuni giorni prima. Una seconda denuncia ha colpito il padre dell’autore del danneggiamento, per omessa custodia di armi poiché le stesse dovevano essere custodite nel suo appartamento e non in quello del figlio. Pertanto l’uomo subiva anche il ritiro cautelare di una seconda arma di sua proprietà, ovvero una carabina calibro 22.