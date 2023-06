FERMO - Crescono le operazioni delle forze dell’ordine per arginare i reati. Nel giorno della cerimonia per l’anniversario dell’Arma, gli inquirenti fanno anche il punto sulle ultime emergenze in provincia e sulle misure nate per contrastare i fenomeni più preoccupanti e più volte finiti all’attenzione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura. A partire da quello delle truffe, con il Fermano che fa segnare cifre record nell’incremento delle denunce.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO “Rghiro”, in 250 all'amata sfida di ciclismo partita da Rapagnano. Ecco le classifiche individuali e di gruppo



La tendenza



Un fenomeno aumentato in pochi anni di 5 volte con molti anziani (ma non solo) finiti in trappola. Sia i carabinieri che le altre forze dell’ordine hanno varato nuovi controlli incrociati e più sofisticati sui tabulati telefonici grazie ai quali molto spesso si risale agli autori delle truffe. Ma, senza copertura assicurativa della cifra versata, è molto difficile riavere i soldi indietro. Per questo gli stessi inquirenti rimarcano come sia necessario fare la massima attenzione e non fidarsi mai, soprattutto quando ci si imbatte sul web su quelli che all’apparenza sembrano ottimi affari. Anzi: più l’affare sembra invitante e più c’è puzzo di bruciato. Le truffe rappresentano un fenomeno che danneggia sia l’economia in generale che i singoli cittadini, causando più problemi di quanto si possa pensare e provocando un grave senso di insicurezza.

Attenzione, ad esempio, al raggiro dei falsi nipoti, come quello scoperto di recente a Porto San Giorgio dove i truffatori chiedevano del danaro per far fronte a fantomatiche cauzioni da versare in Questura al fine di evitare l’arresto dei famigliari delle vittime. Facendo leva sui sentimenti degli anziani, i due erano riusciti a farsi consegnare presso i domicili delle rispettive vittime tutti i risparmi e valori posseduti. L’altro fronte, legato al quartiere caldo di Tre Archi ma non solo, è quello della droga. Negli ultimi anni lo spaccio si è ramificato anche in centro a Porto Sant’Elpidio e in alcune aree di Porto San Giorgio. Qui, in particolare, sono stati pizzicati anche numerosi clienti minorenni dei pusher. In questo caso la strategia è quella di controllare bene le zone a rischio e prevedere ulteriori controlli in vista dell’arrivo della bella stagione, quando la richiesta di droga è più alta.



I numeri



D’altra parte solo i carabinieri, dal gennaio 2022 a oggi, hanno segnalato ben 138 persone come assuntori di sostanze stupefacenti, di cui 7 minori e 29 stranieri, mentre 18 stati arrestati per detenzione ai fini dello spaccio. Terza e ultima emergenza, quella dei colpi o tentati colpi sia nelle case che nei negozi, ai quali si risponde con un pattugliamento a tappeto delle città e con la richiesta di segnalazioni dai cittadini: a volte basta un minimo sospetto per indirizzare gli inquirenti verso la pista giusta.

Per quanto riguarda l’Arma, da parte dei comandanti delle compagnie di Fermo e Montegiorgio sono anche state promosse campagne di prevenzione e di informazione rivolte alla cittadinanza, grazie al supporto delle altre realtà istituzionali e religiose, fornendo consigli pratici per migliorare la sicurezza. Lo scorso dicembre identificata e localizzata anche una banda di autori di furti in abitazione: i quattro, tutti di origine albanese e residenti nel Napoletano, utilizzavano per i colpi auto non di proprietà e si servivano come base logistica di strutture ricettive poste sul territorio.