Scarsa sicurezza e lavoratori in nero: raffica di multe per 4 cantieri, chiuso un Night Club

FERMO - Lavoratori in nero e scarsa sicurezza sul lavoro: quattro cantieri edili ed un night club incappano nei controlli dei carabinieri che portano a decine di migliaia di euro in multe e sanzioni.

I controlli in ambito edilizia e locali notturni sono stati condotti dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno unitamente al Nucleo Operativo del Gruppo Tutela Lavoro di Venezia, ai Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo e della Compagnia di Montegiorgio. La campagna ha portato all’individuazione di 5 aziende irregolari, 2 lavoratori in nero ed oltre 36.000 euro di sanzioni comminate. Nel mirino 4 cantieri edili in cui non era garantita la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare sono stati rinvenuti materiali di costruzione depositati impropriamente sui ponteggi in maniera tale da comprometterne la stabilità, nonché la rimozione del Documento Valutazione Rischi dalla sede di cantiere. Veniva inoltre riscontrata la presenza di un cittadino extracomunitario impiegato come manovale “in nero”.

Il Night Club

Le attività legate ai controlli dei locali della movida notturna hanno invece portato alla chiusura di un Night Club all’interno del quale, oltre alla presenza di una lavoratrice extracomunitaria clandestina in nero, sono state accertate gravi inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro tra le quali l’omessa redazione del Documento Valutazione Rischi.

Venivano inoltre conclusi gli accertamenti legati ad un precedente accesso ispettivo presso una ditta individuale che si occupa di commercio on line di autoveicoli leggeri, che consentivano di accertare un’evasione contributiva con conseguente recupero di contributi previdenziali obbligatori non versati dal 2020 al 2023 per un importo di oltre 40.000 euro.