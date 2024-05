FERMO - Tre denunciati dai carabinieri del Fermano per tentati furti: i colpi non sono andati a segno, ma le indagini sì.

I carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio hanno identificato e denunciato un pregiudicato senegalese di 39 anni che durante la notte aveva tentato di introdursi nel circolo "Bli Fish" sul lungomare, senza riuscirci, danneggiando però una finestra per un danno di circa 300 euro. Sempre i militari della Stazione di Porto San Giorgio sono inoltre riusciti ad identificare e denunciare l’autrice di un tentato furto presso l’attività commerciale “Ok Computers”: la donna, una pregiudicata marocchina di 44 anni, non è riuscita nel suo intento e dandosi alla fuga ha danneggiato l’autovettura del proprietario dell’attività, procurando un danno di circa 4.000.000 euro. Anche a Porto Sant’Elpidio i Carabinieri della locale Stazione, dopo una meticolosa e tempestiva indagine, condotta grazie all’ausilio fondamentale dei filmati di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare e denunciare un pregiudicato italiano di 39 anni che dopo aver forzato la porta d’ingresso dello chalet “Tropical” si era introdotto all’interno per poi desistere e allontanarsi senza asportare nulla.