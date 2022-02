Furti nelle auto in sosta, il ladro scovato con le telecamere. E durante un controllo spunta anche un cutter

FERMO - Girava con un taglierino dalla lama di 15 centimetri, un extracomunitario fermato in un normale controllo stradale da una pattuglia dei carabinieri di Porto Sant’Elpidio. L’uomo, residente a Montegiorgio, è parso subito molto nervoso quando gli è stato intimato l’alt e questo ha convinto i militari ad una perquisizione approfondita.

Trovato in possesso dell’arma, è stato incalzato dalle domande delle forze dell’ordine, che gli hanno chiesto cosa a cosa gli servisse. L’uomo non ha fornito alcuna giustificazione per il porto dell’oggetto pericoloso. Il cutter gli è stato subito sequestrato, con conseguente denuncia per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

I carabinieri di Montegranato, dopo un attento esame delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti invece ad identificare un 29enne fermano, già noto per ripetuti reati contro il patrimonio, in particolare ai danni di veicoli in sosta. Il giovane è stato ripreso dentro la cabina di un furgone in sosta davanti ad un negozio, mentre prelevava uno zaino contenente documenti ed effetti personali. Le immagini riprese dagli occhi elettronici non hanno lasciato dubbi agli inquirenti, che lo hanno individuato e denunciato per furto aggravato. Un’attività di sorveglianza del territorio, quella degli uomini dell’Arma del comando provinciale di Fermo, che prosegue a tutto campo, dal controllo stradale alla repressione di reati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA