Droga, coltelli e automobilisti ubriachi: serie di denunce dei carabinieri di Fermo nel weekend

FERMO - Dalla guida in stato di ebbrezza , alla segnalazione per consumo di droga, fino al sequestro di un coltello. È stato un weekend intenso, quello dei carabinieri di Fermo che hanno denunciato una donna che guidava ubriaca e che ha avuto un incidente stradale senza coinvolgere altre persone. A Porto Sant’ Elpidio i militari hanno denunciato un uomo di Grottammare che continuava a guidare senza patente, poichè gli era stata revocata e l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Droga, coltelli e automobilisti ubriachi: serie di denunce nel weekend

Nel corso dello specifico servizio i Carabinieri hanno identificato 383 persone e controllato 244 veicoli. A Pedaso un giovane è stato sorpreso con 2 grammi di hashish e un coltello a serramanico: per lui è scattata la denuncia e la segnalazione in Prefettura. Un'altra denuncia è stata operata dai militari a Fermo, a carico di un giovane partenopeo trovato in possesso di coltello da cucina lunghezza di 26 centimetri ed una lama di16, del quale non giustificava il porto. Durante il servizio straordinario è stato anche sorpreso un pregiudicato della provincia di Macerata, sottoposto a sorveglianza speciale che in violazione delle prescrizioni si trovava in un locale a Porto sant'Elpidio. Infine una denuncia per guida in stato di ebbrezza operata a Falerone dai militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Montegiorgio che hanno sorpreso un albanese in stato di alterazione alcolica, alla guida della propria autovettura in orario notturno. Veicolo sequestrato e documento di guida ritirato.