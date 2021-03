Coprifuoco e mascherine, ancora multe dei carabinieri: occhio a chi viaggia nell'auto in compagnia

FERMO - Continua il controllo dei carabinieri di Fermo sull’osservanza della normativa legata al Covid. E anche stavolta, purtroppo, non sono mancate le infrazioni. Sei sono stati i cittadini multati per violazioni alle norme in vigore. I militari di una gazzella della sezione Radiomobile di Fermo, infatti, coordinati dal maresciallo maggiore Paolo De Angelis, hanno sanzionato quattro automobilisti “pizzicati” mentre viaggiavano non mantenendo la distanza sociale di sicurezza nell’abitacolo.

Due cittadini, invece, sono stati sorpresi da militari della stazione dei carabinieri di Montegranaro, coordinati dal luogotenente Giancarlo Di Risio, mentre circolavano per le vie della cittadina al di fuori del limiti consentiti dalle legge e senza una valida motivazione che li autorizzasse a derogare al coprifuoco. Per tutti e sei i multati è scattata anche la segnalazione alla competente autorità amministrativa. Complessivamente, gli uomini del comando provinciale carabinieri di Fermo hanno controllato 286 persone e 40 esercizi pubblici.

