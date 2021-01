Sorpresi a spasso senza mascherina o dopo il coprifuoco, scattano sette multe dei carabinieri

FERMO - Ancora controlli dei carabinieri per le norme legate all'emergenza sanitaria. Negli ultimi due giorni i militari dell'Arma hanno multato in tutto sette persone. Il dato è stato fornito dal comandante della compagnia di Fermo, il tenente colonnello Nicola Gismondi. Le sanzioni sono scattate o perché le persone controllate non indossavano le mascherine o erano a spasso dopo il coprifuoco.

Nell'ambito degli stessi controlli nei guai anche un ragazzo di 16 anni di Montegranaro che è stato trovato in possesso di uno spinello di marijuana che aveva appena confezionato. Il giovane è stato segnalato all’autorità amministrativa e il ragazzo affidato alla famiglia.

