Fermo, carabinieri in un condominio per sedare una lite ma trovano un anziano solo e in difficoltà: commovente l'intervento

FERMO- Una bella storia di aiuto e umanità quella che proviene da Fermo e che vede protagonisti i carabinieri e un anziano. Quest'ultimo, trovato in condizioni casuali, all'interno della sua abitazione solo e grave difficoltà fisica e motoria è stato affidato ai servizi sociali che hanno provveduto ad avvisare Asl e 118.

Il ritrovamento

I militari, ieri pomeriggio (12 gennaio), erano intervenuti in un condominio cittadino per sedare una lita tra residenti. Una volta sul posto, la pattuglia presente si è accorta della presenza di un'anziano condannato da tempo alla solitudine per aver perso - di fatto - tutti i parenti in circostanze sfortunate. L'uomo, che un tempo aveva cercato di trovare sollievo attraverso una serie di poesie autobiografiche, è stato trovato in condizioni precarie sia fisiche che mentali. Per questo i carabinieri hanno deciso di dare priorità alla questione e, una volta ottenuta la fiducia dell'anziano inizialmente diffidente, sono riusciti a garantirgli il ricorso alle cure chiamando anche il medico di famiglia.