Si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica: tre algerini sorpresi in un casolare sequestrato

FERMO - I carabinieri di Porto Sant’Elpidio, hanno denunciato tre extracomunitari, per furto aggravato, in concorso. Nella mattinata di ieri, i militari hanno eseguito un blitz presso alcuni casolari ed edifici abbandonati o non occupati. al fine di rintracciare soggetti abusivamente accampati in quei siti, ovvero al fine di accertare eventuali condotte illecite in danno del patrimonio od in tema di stupefacenti.



E proprio in uno di tali edifici ubicato in quella zona nord, addirittura sottoposto a curatela fallimentare in esecuzione di provvedimento emesso dal tribunale di Fermo, gli uomini della benemerita e della polizia locale hanno sorpreso tre algerini che, dopo aver divelto alcuni pannelli in legno collocati a chiusura degli accessi, si erano stabiliti all’interno per bivaccare ad oltranza. Un controllo più accurato, poi, consentiva di acclarare che i tre algerini si erano ben serviti, attivato pure un allaccio abusivo alla rete elettrica, per i loro fabbisogni.



Agli accertamenti successivi, infine, tutti e tre gli extracomunitari risultavano inottemperanti ad un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Fermo, con intimazione a lasciare il territorio nazionale, già notificatogli tempo addietro. al termine delle formalità di rito e delle procedure amministrative presso la questura di Fermo, per i tre algerini, ovviamente, è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato, in concorso, e per la violazione della normativa di settore sulla permanenza dei cittadini extracomunitari sul territorio nazionale.

Un altro bel risultato conseguito dagli uomini della benemerita, in perfetta sinergia con i colleghi della polizia locale di Porto Sant’Elpidio, nel servizio diuturno per il presidio sul territorio.

