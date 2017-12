Botti ed eccessi di Capodanno, in campo task force per la sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Conto alla rovescia per la festa più attesa dell’anno alla quale in pochi sono disposti a rinunciare. Per questa notte speciale si registra il pienone in quasi tutti i locali che propongono serate a tema con menu particolari legati alla tradizione e condite sempre con un pizzico di sana follia. La parola d’ordine però resta quella della prevenzione. Da oggi pomeriggio e fino a domani mattina tutto il Fermano sarà stretto da un cordone di controlli che vede in campo una imponente task force. Polizia, Finanza, Carabinieri e Vigili urbani metteranno in campo uno schieramento di uomini e mezzi impegnati in un tour di force per contenere gli eccessi e sorvegliare che il Capodanno alla fine non presenti un conto salato.Controlli per i botti ma anche per l’uso smodato di alcol. Prevenzione e monitoraggio sulle strade e davanti ai luoghi dove è prevista massima concentrazione di persone, ma anche agli ingressi dei centri della costa e più in generale dove sono previste iniziative aperte al pubblico. L’obiettivo è contenere i danni di una notte magica che solitamente registra eccessi e comportamenti sopra le righe. L’appello rivolto a tutti è di usare cautela e tanta moderazione, senza eccessi, insomma, per passare una festa in allegria e senza incidenti. Le forze dell’ordine inoltre raccomandano a tutti di evitare l’uso di botti vietati e di non circolare in strada a ridosso della mezzanotte. Il piano di prevenzione scatterà dalle prime ore del pomeriggio e prevede anche un sostanziale potenziamento del pronto soccorso per tutta la notte con una corposa vigilanza anche da parte delle associazioni di volontariato dedite al soccorso.