Caos A14 , sconti del 50% sul pedaggio. Franchellucci: «Fermano tagliato fuori»

FERMO Sconto del 50% sul pedaggio in A14 per il problema delle code in autostrada ma le Marche 0per Autostrade, i caselli di Porto Sant’Elpidio e Pedaso, non sono beneficiati dallo sconto, sono stati tagliati fuori, nessuna riduzione per loro, il ribasso è solo da San Benedetto del Tronto a Val di Sangro, dove gli automobilisti pagano la metà di quello che avrebbero pagato fino a giovedì, e questo dalla mezzanotte dello scorso venerdì fino a tutto il mese di luglio.

Lo ha deciso, sempre troppo tardi, la società Autostrade per l’Italia dopo le lamentele di automobilisti e trasportatori costretti a lunghe code, incolonnamenti per la carreggiata ristretta a causa del sequestro dei viadotti. Una decisione che, oltre a essere arrivata tardi, è arrivata male. Il sindaco di Porto Sant’Elpidio Nazareno Franchellucci, presidente regionale Ali, associazione degli enti locali, prende nota e attacca: «perché dobbiamo essere figli di un Dio Minore? La misura si allarghi da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto del Tronto» dice.

La riduzione oggetto del contendere si applica automaticamente al pagamento del pedaggio, a tutti gli automobilisti nelle due direzioni di marcia fino a fine mese, perché questo è il periodo che dovrebbe corrispondere alla fine dei disagi in autostrada, in quanto saranno completati gli interventi di ampliamento delle corsie e, quindi, si potrà tornare a circolare regolarmente.

A quanto pare, però, un problema va e un altro viene. Dal caos viabilità si passa al caos pedaggi: «constato con piacere che si stanno concretamente muovendo le carte per sbloccare la situazione di alcuni tratti dell’A14 da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto – spiega Franchellucci - ma non comprendo la ragione per cui questo ultimo tratto non sia stato contemplato nella riduzione dei pedaggi, posto che, fino a sabato, i disagi sono stati notevoli». Piano piano si torna alla normalità, ma con un peso e due misure, facendo “ figli e chi figliastri” direbbero a Napoli. Si prende atto del fatto che, finalmente il ministero delle Infrastrutture ha dato l’ok ai progetti definitivi per sostituire i viadotti che la Procura di Avellino aveva fatto sequestrare, in quanto ritenuti non a norma, dopo la strage del luglio 2013 in cui morirono 40 persone che viaggiavano in pullman.

A questo punto, però: «non si comprende il motivo per cui le Marche debbano essere tagliate fuori - azzanna Franchellucci - quando si attivano certi provvedimenti, la misura deve essere applicata nella stessa modalità da Porto Sant’Elpidio a San Benedetto, finché tutti i disagi non saranno eliminati. È il minimo che si possa fare, con l’Odissea che gli automobilisti stanno vivendo in questi mesi». Il sindaco dice che contatterà prima possibile l’Anci, per fare «un’azione congiunta dei sindaci, finalizzata a ottenere un trattamento equo da parte di Autostrade».

