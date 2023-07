FERMO - I cantieri di Fermo in vetrina a Roma fra scommessa sull’ambiente e nuovi lavori in programma. L’occasione data dai coworking organizzati al centro congressi La Nuvola per la due giorni dell’Anci su “Missione Italia 2021-2026”. Al primo, “La sfida della sostenibilità e della transizione energetica: azioni di facilitazione e standardizzazione in vista degli obiettivi 2030”, ha partecipato il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro insieme a primi cittadini e amministratori di Comuni come Monza, Bergamo e Verona. Fatto il punto anche sulle opere legate a risorse del Pnrr, che oggi ammontano a 90 milioni di euro: si va dal biodigestore all’ex mercato coperto, da Villa Vitali, al teatro dell’Aquila e la palestra di Marina Palmense.



L’accordo



Decisiva anche l’intesa a Bruxelles del 2019 con il Patto dei sindaci sulla sostenibilità ambientale: ha dato il là alla svolta green, con l’autosufficienza energetica del nido Santoro e quella nuovo polo scolastico delle medie in via D’Acquisto. Ma anche i 7mila corpi illuminanti in città sostituiti con punti luce a basso consumo, i led per palestre, scuole e altri impianti del Comune, le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, il centro del riuso e le case dell’acqua. Si tratta di opere collegate con i temi trattati nell’altro coworking, quello sulla rigenerazione urbana. In questo caso a relazionare per Fermo Fabio Ragonese e Raffaela Iale dell’Ufficio politiche comunitarie. Hanno spiegato le origini del progetto di Spazio Betti al posto dell’ex scuola media in centro. Nel corso del laboratorio, “Rigenerazione urbana: le traiettorie di innovazione per le città medie”, le slides sul progetto varato in zona San Francesco dopo il sisma del 2016: in questo caso utilizzati i fondi di innovazione sociale, quelli comunali e altri ancora sempre legati al Pnrr. Nello spazio polifunzionale sono presenti un bar-bistrot, una sala pubblica polivalente, le sale di formazione, servizi di portierato sociale e alloggi sociali, e-bike a noleggio. Lavori che fanno il paio con quelli per l’area sportiva fra Lido Tre Archi e Lido San Tommaso, nella zona antistante la spiaggia.



I particolari



Qui è in corso la costruzione di un’area fitness dove sono stati posizionati gli attrezzi e sistemato il tappetino. L’intervento è curato dal Consorzio Cadel. L’area si trova fra la futura palestra e il campo polivalente coperto. E proseguono anche i lavori per la stessa palestra, di cui è progettista e direttore dei lavori Andrea Paci, che ha curato anche il progetto dell’area fitness, di cui sono già state posizionate le piastre di base per la struttura metallica ed eseguite le fondazioni. «Tra Tre Archi e Lido San Tommaso - commenta Calcinaro - in quel pezzo di terra di fronte alla spiaggia non c’era nulla: oggi sta nascendo un centro sportivo. E sarà a disposizione di tutti i ragazzi, e no, della città, come oggi sta accadendo per lo skatepark». «L’intervento - ribadisce l’assessore ai Lavori pubblici Ingrid Luciani - si inserisce nel più ampio disegno di riqualificazione del quartiere, nell’intento di realizzare spazi di aggregazione sia per i residenti che per un bacino d’utenza molto più ampio».