FERMO - Uomini e mezzi a lavoro già da qualche giorno per eseguire gli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico nella Scuola Primaria e Infanzia Molini. In particolare, il miglioramento energetico verrà garantito con nuovi infissi, la sostituzione del generatore esistente con pompa di calore, un impianto fotovoltaico, l’illuminazione a led a basso consumo energetico, la ventilazione meccanica controllata per rigenerare aria e la realizzazione di una cisterna di raccolta delle acque piovane per uso irriguo dell’area verde della scuola e della comunità.

Per le aule ed il plesso in previsione anche una progettazione cromatica.

Gli interventi che vengono realizzati rientrano nell’ambito dei fondi Pnrr (Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEe). L’opera è inserita all’interno del bilancio di previsione comunale 2023/2025 per l’importo complessivo di 1.757.874,51 euro, finanziato da Miur – Pnrr per 1.553.669,55 euro e con fondi avvio Opere Indifferibili per 204.204,96 euro.

Calcinaro: «Investiti fondi Pnrr»



Per il sindaco Paolo Calcinaro «prosegue con un’altra tappa l’azione dell’Amministrazione Comunale sull’edilizia scolastica, con scuole sempre più moderne e confortevoli. Si tratta di fondi Pnrr che vengono investiti sia per la sicurezza futura del plesso sia per l’efficientamento energetico. Il ringraziamento ancora una volta per il sostegno e la pazienza a famiglie, insegnanti, collaboratori, alla dirigenza. Per il plesso Molini negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha investito tra due ampliamenti e palestra oltre 1.500.000 euro, investimenti che permettono di far rimanere sul posto l’Infanzia grazie ai locali che furono predisposti in un recente ampliamento».

I ringraziamenti



«Si avvia un cantiere importante nel solco di quando fatto in questi anni in tanti altri plessi scolastici di competenza comunale per avere scuole moderne – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani - interventi che in questo caso verranno realizzati con fondi Pnrr, ringrazio famiglie, docenti e dirigente sempre per la collaborazione. Lavori che vengono coordinati dall’Ufficio Tecnico Comunale, diretto dal Alessandro Paccapelo, ringrazio l’ingegner Daniela Diletti, la geometra Roberta Fabiani entrambe del Comune, la direzione dei lavori dell’ingegner Ainelen D. Bracalente, i tecnici esterni che hanno redatto e curato la progettazione esecutiva ovvero l’ingegner Dante Cesetti e l’ingegnere e architetto Luca Renzi, l’architetto Marco Macchini, coordinatore della sicurezza».