Le chiede la mano durante il concerto, cantante innamorato strega la fidanzata

FERMO - Voveva essere semplicemente una serata tra amici per assistere al concerto delle Trame di Rino, storica cover band di Rino Gaetano (conosciuta non solo nelle Marche) nella quale il suo ragazzo canta da ormai più di 9 anni.Per Silvia, invece, domenica scorsa è stato un giorno speciale: il giorno che tutte le ragazze innamorate sognano e aspettano, ma che in poche hanno avuto la fortuna di vivere così intensamente.Il luogo che Roberto Marzialetti, il cantante del gruppo originario di Montegiorgio e residente a Fermo, e la fermana Silvia Zucconi ricorderanno per tutta la vita è quello di Porta Romana, storico quartiere ascolano al quale i protagonisti di questa favola sono legati in maniera speciale, dopo tanti anni di concerti del gruppo vissuti insieme ai tanti amici organizzatori del Romana Beer Festival. Dopo averle dedicato “A mano a mano”, splendido pezzo di Riccardo Cocciante cantato anche da Rino Gaetano, Roberto ha infatti fatto scoppiare il cuore della sua amata.Lo ha fatto scendendo all’improvviso dal palco con il fatidico anello e chiedendole la mano, nella commozione generale degli amici e di tutti gli spettatori del concerto, in un’atmosfera che all’improvviso è diventata davvero magica. Un’emozione vissuta in maniera intensa non solo dai due protagonisti ma da tutti. Non resta quindi che fare gli auguri a questa splendida coppia, pronta a coronare il sogno d’amore e a coltivare i fiori più belli nel giardino del loro cuore.