Auto a metano in fiamme alla rotatoria: paura per una coppia di anziani

FERMO - Paura alla rotatoria dell’Oasi a Campiglione dove un'auto a metano con a bordo una coppia di anziani è andata a fuoco. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco di Fermo, per i due anche i controlli sanitari per verificare le loro condizioni dopo il trambusto. L’auto si era fermata per dare precedenza e in quel momento il conducente ha visto il fumo uscire dal cofano. Proprio stamattina era stato formalizzato l’acquisto per una macchina nuova.

