Camion aggancia un cavo abbate un palo e danneggia un'auto

FERMO - Un camion dotato di gru ha divelto un palo della luce a Campiglione di Fermo. Da una prima ricostruzione dell’incidente sembra che il camion abbia agganciato un cavo elettrico e si è poi trascinato tutto. palo compreso, che per fortuna è rimasto in bilico adagiandosi poi su un muretto a bordo strada. Nel cadere ha però lievemente danneggiato una Fiat Punto parcheggiata vicino al punto di caduta del palo. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte, le conseguenze sarebbero potute essere disastrose.