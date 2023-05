FERMO - Scrivere a mano fa bene e per quest’anno scolastico l’Ossmed, Osservatorio nazionale sulla mediazione linguistica, ha organizzato il primo festival della calligrafia in Italia che, dopo aver coinvolto le scuole, ieri ha visto l’atto conclusivo con le premiazioni nel teatro di Porto San Giorgio. Numeri imponenti, quelle delle adesioni: su 14 scuole primarie hanno aderito in 10. Complessivamente coinvolti 210 insegnanti, 137 classi e 191 alunni. Consegnati 163 attestati, mentre i premiati sono stati 97 alunni.

APPROFONDIMENTI CODICE ROSSO Fermo, violenze quotidiane anche davanti ai figli minori: denunciato un uomo per maltrattamenti



Le prospettive



Crede molto nella scrittura manuale il direttore del festival e presidente dell’Ossmed, Carlo Nofri, che in sede di presentazione della mappatura delle istituzioni formative di Fermo aveva detto che «è importante mantenere la scrittura manuale, altrimenti poi si rischiano anche problemi nell’apprendimento». Nell’importanza della scrittura manuale crede soprattutto l’onorevole Monica Ciaburro. È lei, infatti, che sta portando avanti l’impegno per far riconoscere la scrittura manuale come patrimonio dell’Unesco: è la prima firmataria di una proposta di legge specifica, anche per l’istituzione di una giornata per la scrittura manuale. Ha portato i suoi ricordi, le sue esperienze, soprattutto alla scuola elementare quando la scrittura manuale era ancora al centro delle attività formative.

Non è contraria all’uso della tecnologia, ma l’onorevole Ciaburro, nel ritenere che la tecnologia stessa deve essere al servizio di ciascuno, ha ribadito la rilevanza, anche psicologica, della calligrafia. Con un secondo festival già nei desiderata dell’organizzazione, come ha rilevato il coordinatore Alessandro Ciaudano. Quindi la premiazione che ha visto protagonisti, alcune autorità locali, tra cui l’assessore alla Cultura di Porto San Giorgio, Carlotta Lanciotti, e l’assessore di Fermo Mariantonietta Di Felice, altre personalità tra cui il presidente Unipop Ettore Fedeli. Proprio l’Unipop ha organizzato la seconda edizione della mostra della scrittura manuale, aperta nella sala Castellani ieri e visitabile ancora solo oggi.