FERMO - Anche se “camminata”, un’attività che non si ferma più ormai. E’ quella del Panchester United, formazione fermana, nata 4 anni fa, costituita da amici over 50 che condividono la passione per una disciplina sportiva come il calcio camminato (walking football). Per oggi, alle ore 10, al campo sportivo Smerilli di San Marco alle Paludi la compagine ha organizzato un quadrangolare, con il patrocinio del Comune.

I protagonisti



Vi prendono parte, oltre al Panchester, l’altra squadra di Fermo Gsa Le Due Palme, la Fireman Pescara, freschi semifinalisti dell’importante torneo internazionale di Maiorca e la squadra pugliese del Wf Minervino Murge 2017, con la quale esiste un gemellaggio con la squadra fermana. Il Panchester (mix di pancia e Manchester) nel 2019 ha vinto il campionato nazionale, ha partecipato a gare e incontri in tutta Italia, è stata invitata nelle università per spiegare questa disciplina.

Da settembre è ripresa l’attività con forza e vigore dei ragazzi guidati dall’ideatore e fondatore della squadra Fabio Belà. Il “calcio camminato”, walking football, è una disciplina nata in Inghilterra nel 2011 nei circoli per Over 50 e sta lentamente diventando popolare anche nel nostro Paese. La regola principale è quella di non correre.