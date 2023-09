FERMO - E’ emergenza affitti annuali o pluriennali. In provincia di Fermo, specie nel capoluogo e lungo la fascia costiera, si fa davvero fatica a trovare un’abitazione in locazione. Ci sono diversi fattori che giocano a sfavore degli affitti di lungo periodo: intanto l’esplosione di bed and breakfast sul territorio complice anche il boom turistico degli ultimi anni e l’arrivo sempre più copioso di stranieri; poi c’è il discorso dei bonus edilizi e della ricostruzione post sisma che rendono inagibili (causa cantieri in corso) tanti alloggi; poi, per quello che riguarda Fermo città, c’è il discorso degli studenti che nell’ultimo decennio ha preso molto piede. Infine c’è una riserva mentale fortissima da parte di molti proprietari di immobili ad affittare perché ci si sente poco tutelati nel caso in cui l’inquilino non paghi o comunque si verifichino dei problemi. Per cui c’è addirittura chi preferisce tenere l’alloggio sfitto e inutilizzato piuttosto che avventurarsi nel mercato degli affitti di lungo periodo.

Su questo tema, nelle scorse settimane, era intervenuto anche il prefetto di Fermo Michele Rocchegiani con una lettera spedita a tutti i sindaci della Provincia. Nella missiva il prefetto segnalava proprio come le associazioni di categoria avevano richiamato l’attenzione su situazioni di sofferenza nel mercato delle locazioni in particolare evidenziando che da mesi il mercato delle locazioni ordinarie sconta una crescente difficoltà nel reperimento di immobili che consentano a una generalità di fruitori di sottoscrivere un contratto di locazione. Da qui la richiesta rivolta ai Comuni di agevolare il più possibile il rinnovo e l’aggiornamento degli accordi territoriali per i contratti a canone concordato che prevedono agevolazioni importanti sia per gli inquilini (prezzi calmierati e bloccati) che per i proprietari (sconti fiscali).

Sul tema degli affitti è intervenuto con decisione anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. «Arrivano richieste anche direttamente a me di famiglie, persone che vogliono venire a vivere a Fermo e, attenzione, parlo di persone che si vogliono insediare qui avendo anche un lavoro a tempo indeterminato. Però è difficilissimo trovare immobili in locazione - afferma Calcinaro -. Ecco perché mi rivolgo a chi ha possibilità e dico loro: pensateci. Ovviamente con tutte le verifiche del caso, ci mancherebbe. Ma valutate di dare disponibilità all’affitto. È anche questo un modo di fare crescere la città. Il mercato degli affitti qui si è mosso in due direttrici: quello turistico e quello studentesco. Il boom di questi filoni ha una ricaduta negativa sugli affitti tradizionali che non si trovano. Oggi, per di più, con il caro mutui, ci sono tante case che si vendono e chi vuole dismettere spesso nel frattempo non affitta per rendere più appetibile la casa. La situazione potrebbe migliorare nei prossimi mesi: la fine dei cantieri del 110 e dei lavori per il post sisma farà tornare sul mercato molti immobili. La ripresa degli affitti a lungo termine avrebbe effetti benefici anche dal punto di vista demografico per la nostra città dove comunque negli ultimi sette anni, dal 2016 al 2022, il saldo delle persone che sono venute a vivere rispetto a quelle che sono andate via, è positivo di 438 persone. Ma possiamo fare di più».