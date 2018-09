Brutta caduta da cavallo una donna trasportata in eliambulanza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Una donna di 60 anni è stata trasportata in eliambulanza a Torrette dopo una brutta caduta da cavallo. L'incidente si è verificato a sulla Valdete dove subito dopo l'allarme sono arrivati 118 e i militi della Croce azzurra di Porto San Giorgio e l'auto medica di Sant’Elpidio a Mare. I sanitari l'hanno subito stabilizzata mentre dalla centrale operativa del 118 è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto a trasportarla all'ospedole regionale. Le sue condizioni per fortuna non sembrano gravi.