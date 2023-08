FERMO - Nuovi incidenti in campagna dopo la tragedia di Monsampietro Morico con il 60enne Filippo Monaldi morto dopo essere volato in un dirupo con il trattore. I funerali si sono tenuti ieri pomeriggio a Monsampietro Morico, choc e dolore in paese dove la vittima, da poco in pensione, era molto conosciuta.

Monaldi stava lavorando in un appezzamento di terreno di sua proprietà come l’agricoltore di Montegranaro, di 80 anni, che l’altra notte, sfruttando il fresco delle ore serali dopo l’opprimente canicola del giorno, è stato soccorso a Cura Mostrapiedi, in territorio di Sant’Elpidio a Mare.



L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 quando il trattore, da cui era appena sceso, si è sfrenato terminando la sua corsia contro la recinzione di un pozzo. L’anziano ha cercato di recuperare il mezzo e non si è accorto dell’apertura del pozzo stesso, profondo 5 metri, finendoci dentro. Un volo a causa del quale ha riportato alcune e gravi fratture. L’allarme è stato lanciato dai figli che, non vedendolo tornare, si sono recati sul posto. Allertati la Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano, l’automedica del 118 di Fermo e i vigili del fuoco che hanno aiutato i sanitari a calarsi nel pozzo, imbragando l’anziano ferito. Disposto il trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona: a portarcelo l’eliambulanza di Marche Soccorso. Le indagini per ricostruire quanto accaduto sono in mano ai carabinieri.

Un altro agricoltore è invece rimasto ferito a Ponzano di Fermo. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri con l’uomo terminato con il trattore all’interno di un fosso: è riuscito ad uscire con il suo stesso mezzo agricolo e a raggiungere la sua abitazione. Ma i sanitari hanno ritenuto opportuno accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo. La zona interessata è quella fra Torchiaro di Ponzano e Moregnano di Petritoli e l’incidente è avvenuto intorno alle 11.

Anche in questo caso sono arrivati i vigili del fuoco e con loro i sanitari della Croce Arcobaleno di Petritoli. L’uomo era già a casa, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del trattore. Nel frattempo i sanitari hanno preso in cura l’uomo. Per fortuna, viste le sue condizioni, non è stato necessario l’utilizzo dell’eliambulanza che è tornata a Torrette senza paziente.